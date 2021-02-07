Врач рассказала о влиянии перепада температур на здоровье

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Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о влиянии перепада температур на здоровье.
Врач рассказала о влиянии перепада температур на здоровье
  • Pixabay

«Чем больше разница температур, тем сложнее организму адаптироваться к переменам. Поскольку мы говорим о похолодании, то страдают в первую очередь люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в такие дни им вообще лучше воздержаться от походов на улицу», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, квартиру можно проветривать, но во время процесса желательно выходить из комнаты.

Если на улицу выйти всё-таки нужно, то эксперт советует одеваться как можно теплее.

Как отметила Алексеева, во время резких перепадов температуры необходимо особенно внимательно следить за здоровьем, не переохлаждаться и не нагружать организм.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о связи пасмурной погоды и упадка сил.

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