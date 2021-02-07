В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Удмуртии выявили 96 случаев коронавируса, заявили в региональном оперштабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает izhlife.ru.

Выздоровели 117 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировали 26 322 заболевших. Выписан 22 891.

В республике продолжается прививочная кампания. К настоящему времени вакцинировали 6329 жителей, из них 885 получили второй компонент.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 85 случаев COVID-19, рассказали в региональном оперштабе. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Всего в республике зафиксировали 16 638 заболевших. Выписаны 13 158, в том числе 90 за последние сутки.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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