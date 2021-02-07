Врач рассказал о возможных симптомах COVID-19

Главный врач московского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о возможных симптомах COVID-19.

«Для заболевания COVID-19 нет ни одного специфического симптома, который указывал бы — это точно оно. При нём врачи наблюдают совокупность симптомов», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в числе симптомов могут в разных комбинациях встречаться повышенная температура, озноб, одышка, катаральные проявления, боль в горле, головная боль, потеря аппетита, быстрая утомляемость.

Среди других возможных симптомов — общая слабость, мышечная боль, потеря вкуса и запаха.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.