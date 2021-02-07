Врач рассказал о возможных симптомах COVID-19
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- АГН «Москва»
«Для заболевания COVID-19 нет ни одного специфического симптома, который указывал бы — это точно оно. При нём врачи наблюдают совокупность симптомов», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, в числе симптомов могут в разных комбинациях встречаться повышенная температура, озноб, одышка, катаральные проявления, боль в горле, головная боль, потеря аппетита, быстрая утомляемость.
Среди других возможных симптомов — общая слабость, мышечная боль, потеря вкуса и запаха.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.