Врач рассказал о возможных симптомах COVID-19

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Главный врач московского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о возможных симптомах COVID-19.
Врач рассказал о возможных симптомах COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Для заболевания COVID-19 нет ни одного специфического симптома, который указывал бы — это точно оно. При нём врачи наблюдают совокупность симптомов», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в числе симптомов могут в разных комбинациях встречаться повышенная температура, озноб, одышка, катаральные проявления, боль в горле, головная боль, потеря аппетита, быстрая утомляемость.

Среди других возможных симптомов — общая слабость, мышечная боль, потеря вкуса и запаха.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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