Врач дал рекомендации по использованию тканевых масок

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов дал рекомендации по использованию тканевых масок.

«Желательно иметь несколько тканевых масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, маски должны выдерживать многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание.

Как отметил эксперт, не стоит делать обработку дезинфицирующими средствами, поскольку это может быть небезопасно.

Водовозов считает, что вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты.

«Они вполне могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой, если вы не хотите связываться с длительной обработкой и другими ограничениями, связанными именно с тканевыми масками», — пояснил он.

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