Врач дал рекомендации по использованию тканевых масок

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов дал рекомендации по использованию тканевых масок.
Врач дал рекомендации по использованию тканевых масок
  • Pixabay

«Желательно иметь несколько тканевых масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, маски должны выдерживать многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание.

Как отметил эксперт, не стоит делать обработку дезинфицирующими средствами, поскольку это может быть небезопасно.

Водовозов считает, что вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты.

«Они вполне могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой, если вы не хотите связываться с длительной обработкой и другими ограничениями, связанными именно с тканевыми масками», — пояснил он.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить