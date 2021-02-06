В Кировской области прокомментировали ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
За сутки в Кировской области выявили 156 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в больницах находятся 3040 пациентов. Дома лечатся ещё 6320. После выздоровления за последние 24 часа выписаны 628 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге ещё 25 203 человека сдали тест на коронавирус. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За сутки в единую региональную службу по номеру 122 поступило 3887 обращений.

Ранее сообщалось, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить