В Кировской области прокомментировали ситуацию с пандемией
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Об этом сообщает progorod43.
На лечении в больницах находятся 3040 пациентов. Дома лечатся ещё 6320. После выздоровления за последние 24 часа выписаны 628 человек.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге ещё 25 203 человека сдали тест на коронавирус. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
За сутки в единую региональную службу по номеру 122 поступило 3887 обращений.
Ранее сообщалось, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.