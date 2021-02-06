В Кировской области прокомментировали ситуацию с пандемией

За сутки в Кировской области выявили 156 случаев COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в больницах находятся 3040 пациентов. Дома лечатся ещё 6320. После выздоровления за последние 24 часа выписаны 628 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге ещё 25 203 человека сдали тест на коронавирус. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За сутки в единую региональную службу по номеру 122 поступило 3887 обращений.

Ранее сообщалось, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.