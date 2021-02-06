Приезжающим в Россию на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19

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Людям, которые приезжают в Россию на поезде, необходимо будет предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом.
Приезжающим в Россию на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР», — указано в тексте.

Также рекомендовано организовывать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров.

Ранее РЖД открыла продажу билетов на пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля.

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