Приезжающим в Россию на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19
- globallookpress.com
Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.
«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР», — указано в тексте.
Также рекомендовано организовывать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров.
Ранее РЖД открыла продажу билетов на пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля.