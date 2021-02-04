РЖД открыла продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией

РЖД открыла продажу билетов на пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, сообщает РИА Новости.

В приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусской железной дороги отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля.

Цены начинаются от 3340 рублей. В первый рейс из Минска поезд отправится в понедельник в 22:10, из Москвы — в 22:13 во вторник.

Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.