РЖД открыла продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией

Короткая ссылка
РЖД открыла продажу билетов на пассажирские поезда, которые возобновят курсирование между Россией и Белоруссией с 8 февраля, сообщает РИА Новости.
РЖД открыла продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией
  • РИА Новости

В приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусской железной дороги отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля.

Цены начинаются от 3340 рублей. В первый рейс из Минска поезд отправится в понедельник в 22:10, из Москвы — в 22:13 во вторник.

Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить