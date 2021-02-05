Диетолог оценила вред от чрезмерных диет

Врач-диетолог Наталья Круглова оценила вред от чрезмерных диет.

«Это опасно по причине колебания веса и спокойного отношения к своему рациону. Иногда некоторые продукты ограничены неоправданно, в этом нет необходимости», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, существует риск так называемых диетических депрессий, когда человек, соблюдающий жёсткую диету, начинает подсознательно наказывать себя, если съел что-то «неправильное».

«Нет абсолютно вредных продуктов или полезных. Важен баланс. Если человек чувствует вину, то за этим может последовать уход в себя и срыв», — полагает Круглова.

Она рекомендует не следовать советам модных блогеров, а обращаться к специалистам-диетологам.

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