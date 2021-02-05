Нутрициолог оценила сообщения о вреде глютена

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер оценила сообщения о вреде глютена.

«Глютен — это растительный белок, который содержится в зерне растения. Его в основном добавляют при выпечке хлеба для пышности. Имеет 12 аминокислот. Страшного ничего в нём я не вижу», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, исключить из рациона глютен нужно только тем, кто болен целиакией, причём такой диагноз должен быть поставлен врачом.

Как считает Деккер, часто отмечаемая связь между исключением из рациона глютена и похудением на самом деле объясняется тем, что люди начинают потреблять менее калорийные продукты.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.