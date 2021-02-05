В Краснодаре заработал новый пункт вакцинации от COVID-19

В Краснодаре с 5 февраля заработал новый пункт вакцинации от COVID-19. Прививку можно сделать ежедневно с 10:00 до 17:00 в одном из местных торгово-развлекательных комплексов.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Вакцинация бесплатная. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Как напомнили в краевом Минздраве, если есть признаки острого респираторного заболевания или повышенная температура, то вакцинацию переносят.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России в марте.