В Москве назвали число арестованных за несанкционированные акции

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Мосгорсуд рассказал, сколько человек были арестованы и оштрафованы за несанкционированные акции в Москве.
В Москве назвали число арестованных за несанкционированные акции
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«В московские суды за период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с публичными мероприятиями… Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания) уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф», — отметил собеседник.

Уточняется, что из 54 дел по статье 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф.

Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.

2 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.

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