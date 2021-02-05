В Москве назвали число арестованных за несанкционированные акции

Мосгорсуд рассказал, сколько человек были арестованы и оштрафованы за несанкционированные акции в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«В московские суды за период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с публичными мероприятиями… Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания) уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф», — отметил собеседник.

Уточняется, что из 54 дел по статье 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф.

Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.

2 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.