Мурашко отметил позитивный эффект вакцинации от коронавируса в России

Короткая ссылка
В России наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко отметил позитивный эффект вакцинации от коронавируса в России
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объёмы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мурашко, число пациентов в России, находящихся под наблюдением из-за коронавируса, за последние три недели снизилось более чем на 30%.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится быстрее, если нарастить темпы вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить