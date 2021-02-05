Мурашко отметил позитивный эффект вакцинации от коронавируса в России

В России наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объёмы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мурашко, число пациентов в России, находящихся под наблюдением из-за коронавируса, за последние три недели снизилось более чем на 30%.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится быстрее, если нарастить темпы вакцинации.