Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает

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Пандемия коронавируса постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает
  • РИА Новости

«Пандемия действительно постепенно отступает: количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал глава государства.

По его словам, в России по летальности в целом ситуация удовлетворительная, «если вообще об этом можно говорить в таких категориях».

«Тем не менее по сравнению с другими странами это так. На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно», — подчеркнул он.

Накануне Путин, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, отметил, что для пандемии «границ не существует» и всем «нужно извлечь уроки из текущей ситуации». 

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