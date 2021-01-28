Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает
- РИА Новости
«Пандемия действительно постепенно отступает: количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал глава государства.
По его словам, в России по летальности в целом ситуация удовлетворительная, «если вообще об этом можно говорить в таких категориях».
«Тем не менее по сравнению с другими странами это так. На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно», — подчеркнул он.
Накануне Путин, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, отметил, что для пандемии «границ не существует» и всем «нужно извлечь уроки из текущей ситуации».