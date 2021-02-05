Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

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Коронавирус в России отступает, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось более чем на 30%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России
  • РИА Новости

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», — сказал он.

Как подчеркнул министр, «тем не менее цифра остаётся высокой».

«Это почти 800 тыс. человек, которых сегодня наблюдает система здравоохранения», — добавил он.

В конце января российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает.

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