Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

Коронавирус в России отступает, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось более чем на 30%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», — сказал он.

Как подчеркнул министр, «тем не менее цифра остаётся высокой».

«Это почти 800 тыс. человек, которых сегодня наблюдает система здравоохранения», — добавил он.

В конце января российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает.