Вирусолог рассказал об особенностях иммунитета к COVID-19 у детей

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Вирусолог Николай Малышев, бывший главный инфекционист Москвы, рассказал об особенностях иммунитета к COVID-19 у детей.
Вирусолог рассказал об особенностях иммунитета к COVID-19 у детей
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что у детей иммунитет к коронавирусу может формироваться за счёт того, что их организм часто встречается с такими заболеваниями.

«Детишки довольно часто болеют респираторными инфекциями, особенно те, которые ходят в детские учреждения, часто общаются между собой и заражаются. «Проиммунивание» происходит», — пояснил Малышев.

Он добавил, что среди всех респираторных заболеваний коронавирусы занимают 15—20%.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 16 688 случаев COVID-19.

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