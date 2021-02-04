Эксперт оценил ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией.
Эксперт оценил ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Я думаю, действительно, снижение эпидемии начинается. Мы видим на мировой эпидемии, что большая последняя волна идёт, тоже вершина пройдена, и эпидемия начинает снижаться. Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдёт не скоро», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, всё зависит от результатов вакцинации: если она будет активно проводиться, то, возможно, до конца года удастся перейти к «мирной жизни».

Со своей стороны, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится быстрее, если нарастить темпы вакцинации.

«С каждой новой вакцинированной персоной увеличивается защита от коронавируса. Надо стремиться к коллективному иммунитету, но правильный ход — начать с себя», — считает он.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить