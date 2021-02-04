Эксперт оценил ситуацию с пандемией

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией.

«Я думаю, действительно, снижение эпидемии начинается. Мы видим на мировой эпидемии, что большая последняя волна идёт, тоже вершина пройдена, и эпидемия начинает снижаться. Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдёт не скоро», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, всё зависит от результатов вакцинации: если она будет активно проводиться, то, возможно, до конца года удастся перейти к «мирной жизни».

Со своей стороны, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU выразил мнение, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится быстрее, если нарастить темпы вакцинации.

«С каждой новой вакцинированной персоной увеличивается защита от коронавируса. Надо стремиться к коллективному иммунитету, но правильный ход — начать с себя», — считает он.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.