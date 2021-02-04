Собянин считает преждевременным снятие ограничений для пожилых

Снимать введённые в Москве ограничения для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями пока преждевременно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, с хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный мэр отметил, что в городе при первой возможности возобновили очную работу и отменили требование о переводе сотрудников на дистанционную работу.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве демонстрирует постоянное улучшение.