Собянин считает преждевременным снятие ограничений для пожилых

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Снимать введённые в Москве ограничения для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями пока преждевременно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин считает преждевременным снятие ограничений для пожилых
  • РИА Новости

«Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, с хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный мэр отметил, что в городе при первой возможности возобновили очную работу и отменили требование о переводе сотрудников на дистанционную работу.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве демонстрирует постоянное улучшение.

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