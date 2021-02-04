Собянин считает преждевременным снятие ограничений для пожилых
- РИА Новости
«Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, с хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Столичный мэр отметил, что в городе при первой возможности возобновили очную работу и отменили требование о переводе сотрудников на дистанционную работу.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве демонстрирует постоянное улучшение.