Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.
Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Вот эта вот эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение», — сказал он.

Кроме того, мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Москве соответствует показателям начала сентября.

«Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях, в конце сентября — начале октября. И эти показатели улучшаются», — добавил он.

По данным на 4 февраля, в Москве за сутки зафиксировали 2095 случаев инфицирования COVID-19.  

В конце января Собянин отмечал, что следующее снятие ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования

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