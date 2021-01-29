Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений в Москве

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Следующее снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса в Москве, будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.
Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. Всё равно ещё хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, ещё большое количество людей находится в больнице в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Как отметил Собянин, в Москве в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.

27 января Собянин сообщил об отмене в Москве части ограничений по коронавирусу. 

Так, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и баров. 

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