Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений в Москве

Следующее снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса в Москве, будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. Всё равно ещё хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, ещё большое количество людей находится в больнице в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Как отметил Собянин, в Москве в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.

27 января Собянин сообщил об отмене в Москве части ограничений по коронавирусу.

Так, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и баров.