Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений в Москве
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«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. Всё равно ещё хрупкая динамика… Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, ещё большое количество людей находится в больнице в тяжёлом состоянии», — сказал он.
Как отметил Собянин, в Москве в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.
27 января Собянин сообщил об отмене в Москве части ограничений по коронавирусу.
Так, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и баров.