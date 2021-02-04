В Красноярске обнаружили тела погибших при тушении склада пожарных

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Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Красноярске обнаружили тела погибших при тушении склада пожарных
  • РИА Новости

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — приводит ТАСС сообщение.

Среди погибших пожарных — 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырёв и 27-летний Максим Рябцев.

Также отмечается, что глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных.

Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных и работника склада.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

3 февраля на складе автозапчастей произошёл в Красноярске произошёл крупный пожар.

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