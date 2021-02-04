В Красноярске обнаружили тела погибших при тушении склада пожарных
- РИА Новости
«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — приводит ТАСС сообщение.
Среди погибших пожарных — 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырёв и 27-летний Максим Рябцев.
Также отмечается, что глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных.
Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных и работника склада.
По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.
3 февраля на складе автозапчастей произошёл в Красноярске произошёл крупный пожар.