В Красноярске обнаружили тела погибших при тушении склада пожарных

Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — приводит ТАСС сообщение. Среди погибших пожарных — 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырёв и 27-летний Максим Рябцев. Также отмечается, что глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных. Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных и работника склада. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. 3 февраля на складе автозапчастей произошёл в Красноярске произошёл крупный пожар.