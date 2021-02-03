В Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей

Крупный пожар на складе автозапчастей произошёл в Красноярске на улице Калинина, 60/1.

«В 10:39 (06:39 мск) поступило сообщение о пожаре в здании склада автозапчастей «Автотрейд» по адресу ул. Калинина, 60/1. Загорание внутри склада на площади 800 кв. м», — приводит ТАСС сообщение краевого главка МЧС.

По словам администрации, людей на складе нет. На месте работают звенья газодымозащитной службы, которые проверяют наличие людей в помещении.

Пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 48 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в детском доме.