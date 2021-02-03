После гибели рабочего при пожаре в Красноярске возбуждено дело
- РИА Новости
«В Красноярске по факту гибели рабочего в результате возгорания производственного склада возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что тело, предположительно, сотрудника склада было обнаружено во время тушения.
Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пожар на складе с автозапчастями в Красноярске был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.
Как сообщает РИА Новости, работы по поиску троих пропавших при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске сотрудников МЧС будут продолжены, несмотря на тёмное время суток.
Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных и работника склада.