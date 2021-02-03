После гибели рабочего при пожаре в Красноярске возбуждено дело

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По факту гибели рабочего при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбуждено уголовное дело.
После гибели рабочего при пожаре в Красноярске возбуждено дело
  • РИА Новости

«В Красноярске по факту гибели рабочего в результате возгорания производственного склада возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что тело, предположительно, сотрудника склада было обнаружено во время тушения.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар на складе с автозапчастями в Красноярске был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Как сообщает РИА Новости, работы по поиску троих пропавших при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске сотрудников МЧС будут продолжены, несмотря на тёмное время суток.

Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных и работника склада.

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