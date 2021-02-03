В Туле закрыли один из госпиталей для пациентов с COVID-19

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В Туле закрыли один из госпиталей для пациентов с коронавирусом.
В Туле закрыли один из госпиталей для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В настоящее время персонал готовит помещения стационара. В здание вернут ортопедическое и хирургическое отделения.

«Процесс восстановления плановой помощи уже идёт», — заявил травматолог-ортопед филиала Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого Виталий Головченко.

По его словам, приём пациентов могут начать с понедельника.

Ранее телеканал «360» сообщал, что восемь больниц в Подмосковье возвращаются к плановому приёму пациентов.

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