В Туле закрыли один из госпиталей для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В настоящее время персонал готовит помещения стационара. В здание вернут ортопедическое и хирургическое отделения.
«Процесс восстановления плановой помощи уже идёт», — заявил травматолог-ортопед филиала Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого Виталий Головченко.
По его словам, приём пациентов могут начать с понедельника.
Ранее телеканал «360» сообщал, что восемь больниц в Подмосковье возвращаются к плановому приёму пациентов.