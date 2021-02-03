Восемь больниц в Подмосковье возвращаются к плановому приёму пациентов

Восемь больниц в Подмосковье, принимавшие пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе на фоне стабилизации ситуации.

Об этом сообщает телеканал «360».

Это учреждения, которые из-за пандемии перепрофилировали в инфекционные центры. Теперь они постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Ситуация с коронавирусом у нас постепенно улучшается. Мы начали перепрофилировать больницы обратно», — сказала она.

К прежнему режиму работы вернули больницу в Бронницах и Балашихинский роддом. Вместе с тем уже поэтапно сокращают число коек во временных инфекционных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.