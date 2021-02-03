Врач дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры

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Главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.
Врач дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Людям с хроническими болезнями нужно максимальное внимание обращать на своё самочувствие, измерять артериальное давление, в целом следить за усилением симптомов — появлением головной боли, боли в области сердца», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, нужно обязательно принимать препараты, прописанные лечащим врачом.

Также важно сохранять активный образ жизни и не спать больше семи-восьми часов, считает Токарев. Кроме того, он отметил важность сохранения режима питания.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о связи пасмурной погоды и упадка сил.

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