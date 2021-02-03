Иммунолог прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.

«Безусловно, такого рода публикации в столь престижных журналах добавляют ценности продукту и повышают доверие к нему», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Со своей стороны, глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что в журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчёркивают высокие показатели вакцины по всем параметрам.

«Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда ещё лучше? Справедливость восторжествовала», — заявил он.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.