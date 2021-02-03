В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Всего коронавирус подтверждён у 32 832 жителей.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 93 случая COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Выписаны 140 пациентов.
Всего на 3 февраля в республике зарегистрировано 25 937 случаев COVID-19. Выздоровели 22 403 человека.
В декабре депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.