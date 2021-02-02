Диетолог дала рекомендации по правильному питанию в зрелом и пожилом возрасте

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по правильному питанию в зрелом и пожилом возрасте.

«Нужно максимально убрать все ненужные продукты — с большим содержанием сахара. Если в молодости человек мог съесть кусок торта, который спокойно усваивался, в возрасте этот кусок торта может по нему сильно ударить и нарушить усвоение глюкозы, что станет триггером для сердечно-сосудистой, нервной и других систем», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, желательно отказаться от конфет, печенья, мёда.

Как считает Соломатина, в рацион нужно добавить полноценный белок, например курицу, говядину, телятину, рыбу. Такие продукты лучше отваривать, запекать или тушить.

Также рекомендуется есть больше овощей и овощных гарниров, но сразу много их лучше не употреблять.

«Нужны щадящие овощи. Не кислые, не жёсткие. А для тех, кто не может жёсткую еду есть, можно тушить. Плюс кисломолочные продукты должны быть, не обязательно цельное молоко. С фруктами стоит быть осторожным. В основном всё-таки в рационе должны быть овощи или несладкие ягоды», — полагает эксперт.

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