Эксперт оценила ситуацию с пандемией COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» кандидат биологических наук Лариса Попович прокомментировала ситуацию с пандемией COVID-19.

«В целом вспышки респираторных инфекций у нас традиционно бывают в конце февраля — начале марта. Так что нужно подождать и посмотреть, что будет», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её мнению, нынешнее снижение заболеваемости в России может быть связано с тем, что в январе была холодная погода, когда заболеваемость респираторными инфекциями всегда падает.

«Кроме того, в целом по стране сохраняются серьёзные противоэпидемические меры», — сказала Попович.

Она добавила, что ещё рано обобщать и утверждать, что заболеваемость везде идёт на спад.

В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев заявил, что исследования, проведённые в начале XXI века, показали, что прекращение авиасообщения может лишь замедлить распространение респираторной инфекции.

«В зависимости от жёсткости мер эпидемия может прийти позднее», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметил эксперт, затормозить распространение эпидемии можно, но повлиять на распространение нельзя.

По мнению Яковлева, чтобы комплекс противоэпидемических мероприятий оказывал эффективное действие, нужно на 95—99% обеспечить жёсткую изоляцию и массовую вакцинацию.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.