Эксперт рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.

В беседе с Nation News он заявил, что побочные эффекты являются нормой и не угрожают здоровью.

«Побочные эффекты ощущают примерно треть людей, но они быстро проходят, не требуют назначений каких-либо препаратов», — сказал эксперт.

Что касается поствакцинальных осложнений, то, по словам Викулова, они встречаются очень редко.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с НСН отметил, что не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжёлым аллергическим проявлениям и аутоиммунным заболеваниям, а также тем, у кого были серьёзные воспаления за месяц до вакцинации и позже.

«Вообще, воспалительные процессы — это прямое противопоказание», — сказал он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.