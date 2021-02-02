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Эксперт рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации.
Эксперт рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации
  • Reuters

В беседе с Nation News он заявил, что побочные эффекты являются нормой и не угрожают здоровью.

«Побочные эффекты ощущают примерно треть людей, но они быстро проходят, не требуют назначений каких-либо препаратов», — сказал эксперт.

Что касается поствакцинальных осложнений, то, по словам Викулова, они встречаются очень редко.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с НСН отметил, что не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжёлым аллергическим проявлениям и аутоиммунным заболеваниям, а также тем, у кого были серьёзные воспаления за месяц до вакцинации и позже.

«Вообще, воспалительные процессы — это прямое противопоказание», — сказал он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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