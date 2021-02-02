В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 91 случай COVID-19.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 122 пациента.

Всего в республике выявили 25 844 случая заболевания коронавирусом. Выписаны 22 263 человека.

Также стало известно, что в Тамбовской области зафиксировали 146 случаев COVID-19 за последние 24 часа. На госпитализации находятся 713 пациентов, на карантине дома — 2 435, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составляет 22 848. Выздоровели 20 947 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.