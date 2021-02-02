В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Из общего количества заболевших 101 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Выздоровели 597 человек, с начала пандемии — 27,4 тыс.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 99 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
95 пациентов выписаны после выздоровления. Всего выздоровели 8834 человека.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.