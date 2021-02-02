В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зарегистрировали 138 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 101 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Выздоровели 597 человек, с начала пандемии — 27,4 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 99 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

95 пациентов выписаны после выздоровления. Всего выздоровели 8834 человека.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.