В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — сказали в штабе.
Выздоровели 256 человек, всего — 44 829.
Также стало известно, что в Кировской области выявили 155 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В настоящее время в больницах находятся 3228 человек, на дому лечение проходят ещё 6759 пациентов.
Выписаны 637 выздоровевших.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.