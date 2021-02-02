В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 171 случай COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — сказали в штабе.

Выздоровели 256 человек, всего — 44 829.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 155 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время в больницах находятся 3228 человек, на дому лечение проходят ещё 6759 пациентов.

Выписаны 637 выздоровевших.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.