Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации пожилых от коронавируса

Около 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет получили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать», — приводит ТАСС её слова.

Ракова отметила, что эта категория граждан находится в группе риска и болезнь представляет для пожилых особую опасность.

«Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.