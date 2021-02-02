Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации пожилых от коронавируса

Короткая ссылка
Около 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет получили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации пожилых от коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать», — приводит ТАСС её слова.

Ракова отметила, что эта категория граждан находится в группе риска и болезнь представляет для пожилых особую опасность.

«Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить