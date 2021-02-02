В Госдуме оценили предложение переводить нуждающимся деньги на продукты

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение Минпромторга оказать нуждающимся россиянам продовольственную поддержку со стороны государства.

«Я думаю, несмотря на то что мы гораздо лучше, чем многие другие страны, прошли пандемию, тем не менее большинству наших граждан очень сложно переживать этот непростой период, поэтому любая помощь, которую государство может оказать, особенно если эта помощь адресная, которая касается наименее социально защищённых слоёв или тех, кто на данный момент наиболее нуждается в поддержке, мне представляется чрезвычайно полезной», — подчеркнул парламентарий.

Гутенёв также отметил, что Минпромторг делает основной упор на две составляющие. Как пояснил депутат, с одной стороны, это целевая поддержка граждан.

«С другой стороны, поддержка отечественного производителя, которая поможет отечественному производителю лучше пережить тяготы, сформирует гарантированный сбыт продукции, тем самым сделав для отечественного производителя понятный горизонт планирования. То есть если компания, которая будет участвовать в этой программе, будет знать, что какая-то часть произведённой ею продукции гарантированно будет закуплена государством для реализации этой программы, то, соответственно, структура сможет развиваться, совершенствовать своё производство за счёт приобретения нового оборудования, новых технологий», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Минпромторг выступил с инициативой оказать нуждающимся россиянам продовольственную поддержку со стороны государства.

Предполагается, что такую помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети и люди в учреждениях социальной сферы.