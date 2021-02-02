Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты

Минпромторг выступил с инициативой оказать нуждающимся россиянам продовольственную поддержку от государства. Доклад с такими предложениями замглавы ведомства Виктор Евтухов направил в правительство, пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

По словам собеседника издания, предлагается использовать механизм адресной помощи гражданам. Так, им ежемесячно будут перечислять средства на покупку российских продуктов питания.

Предполагается, что такую помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети и люди в учреждениях социальной сферы.

В пресс-службе министерства подтвердили, что направили соответствующий документ ещё в декабре 2020 года. При этом там уточнили, что вопрос реализации мер в кабинете министров пока не обсуждают.

Ранее RT писал, что пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты.