Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты

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Минпромторг выступил с инициативой оказать нуждающимся россиянам продовольственную поддержку от государства. Доклад с такими предложениями замглавы ведомства Виктор Евтухов направил в правительство, пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.
Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты
  • РИА Новости

По словам собеседника издания, предлагается использовать механизм адресной помощи гражданам. Так, им ежемесячно будут перечислять средства на покупку российских продуктов питания.

Предполагается, что такую помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети и люди в учреждениях социальной сферы.

В пресс-службе министерства подтвердили, что направили соответствующий документ ещё в декабре 2020 года. При этом там уточнили, что вопрос реализации мер в кабинете министров пока не обсуждают.

Ранее RT писал, что пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты.

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