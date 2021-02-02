Минпромторг предложил переводить нуждающимся деньги на продукты
- РИА Новости
По словам собеседника издания, предлагается использовать механизм адресной помощи гражданам. Так, им ежемесячно будут перечислять средства на покупку российских продуктов питания.
Предполагается, что такую помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети и люди в учреждениях социальной сферы.
В пресс-службе министерства подтвердили, что направили соответствующий документ ещё в декабре 2020 года. При этом там уточнили, что вопрос реализации мер в кабинете министров пока не обсуждают.
Ранее RT писал, что пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты.