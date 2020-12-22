Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты
- РИА Новости
Петунин отметил, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом России Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации.
Однако, так или иначе, как подчёркивается в обращении, на приобретение продовольственной продукции приходится значительная доля расходов самых уязвимых категорий граждан — пенсионеров, а также малоимущих граждан, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.
«Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», — говорится в тексте обращения.
По мнению Петунина, этого можно достичь путём его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — подчёркивается в обращении.
В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.
Ранее правительство России подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты и внесёт его в Госдуму.