Бронницкую больницу в Подмосковье готовят к плановому приёму пациентов

Бронницкую городскую больницу в Московской области готовят к плановому приёму пациентов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Последнего пациента с COVID-19 выписали из медучреждения 29 января.

«Открытие стационара ожидается 8 февраля, сейчас мы два дня отмываемся, в среду к нам приедут сотрудники Роспотребнадзора. Мы планируем заполнить все 160 коек», — заявила Галина Белоусова, заместитель главного врача по медицинской части.

По её словам, 30 января была проведена дезинфекция корпусов для завершения работы инфекционного госпиталя.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.