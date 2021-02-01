В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 168 случаев COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах находятся 3286 пациентов, в том числе 2840 с коронавирусной инфекцией. 7189 человек лечатся дома. Выписаны 333 выздоровевших.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

В Тюменской области заболели 140 человек, в ХМАО — 182.

«В Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день меньше всего инфицированных из всей «матрёшки» — 65 жителей округа», — сказали в штабе.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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