В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 168 случаев COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах находятся 3286 пациентов, в том числе 2840 с коронавирусной инфекцией. 7189 человек лечатся дома. Выписаны 333 выздоровевших.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

В Тюменской области заболели 140 человек, в ХМАО — 182.

«В Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день меньше всего инфицированных из всей «матрёшки» — 65 жителей округа», — сказали в штабе.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.