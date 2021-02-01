В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Крыму зафиксировали 156 случаев COVID-19 за сутки.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Выздоровели 134 человека, за всё время — 26 803.

Также стало известно, что во Владимирской области зарегистрировали 151 новый случай коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. С начала пандемии заболели 23 645 человек.

Выписаны 20 775 пациентов, включая 119 за 31 января.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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