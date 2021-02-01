В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Выздоровели 134 человека, за всё время — 26 803.
Также стало известно, что во Владимирской области зарегистрировали 151 новый случай коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию. С начала пандемии заболели 23 645 человек.
Выписаны 20 775 пациентов, включая 119 за 31 января.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.