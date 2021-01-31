В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

«Количество свободных коек в Санкт-Петербурге — 5029, что составляет 40,1% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего развёрнуто 12 538 коек для приёма больных с новой коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости текст материалов совета.

Согласно данным на 31 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 18 359 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 850 439.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.