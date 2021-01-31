Исследования «Спутника V» на онкобольных начнутся через полтора месяца
- РИА Новости
«Мы разработали уже фактически дизайн исследования, вот-вот начнём, может быть, месяц-полтора», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио «Говорит Москва».
Каприн отметил, что Минздрав в настоящее время формирует специальные группы больных, которые будут испытывать вакцину. Врач отметил, что исследования вакцин на онкобольных в мире ещё не проводились.
Ранее в Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологией.