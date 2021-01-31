МВД предостерегло от участия в несанкционированных акциях

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МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В пресс-службе Генпрокуратуры России также предостерегли от участия в акциях.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции. 

В МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

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