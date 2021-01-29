В центре Москвы 31 января закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя

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Часть магазинов и кафе в центре Москвы будет закрыта 31 января, будет также ограничена продажа алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра города Алексея Немерюка.
В центре Москвы 31 января закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», — сказал Немерюк.

Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. 

Кроме этого, с 08:00 будут закрыты на вход и выход станции метро.

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