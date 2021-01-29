В центре Москвы 31 января закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя

Часть магазинов и кафе в центре Москвы будет закрыта 31 января, будет также ограничена продажа алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра города Алексея Немерюка.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», — сказал Немерюк.

Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

Кроме этого, с 08:00 будут закрыты на вход и выход станции метро.