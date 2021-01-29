В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов

Ограничения на передвижение пешеходов введут в центре Москвы 31 января в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по столице.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 08:00 будут закрыты на вход и выход станции метро.

Речь идёт о станциях «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город».

В полиции предупредили, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.

Ранее МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.