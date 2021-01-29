В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов

Короткая ссылка
Ограничения на передвижение пешеходов введут в центре Москвы 31 января в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по столице.
В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 08:00 будут закрыты на вход и выход станции метро.

Речь идёт о станциях «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город».

В полиции предупредили, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.

Ранее МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить