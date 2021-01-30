Дептранс рассказал о работе метро 31 января в Москве

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, речь идёт о станциях «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

По данным министерства, также будут закрыты на вход и выход ряд станций метро.