Дептранс рассказал о работе метро 31 января в Москве
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным департамента, речь идёт о станциях «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».
Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.
По данным министерства, также будут закрыты на вход и выход ряд станций метро.