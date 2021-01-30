Власти прокомментировали закрытие магазинов в центре Москвы 31 января
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Как он отметил РИА Новости, это стандартная практика.
«Это стандартная практика, в ней нет ничего такого. Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», — сказал Немерюк.
Он также добавил, что власти лишь рекомендовали магазинам и кафе в центре Москвы временно закрыться в указанный день. По его словам, ГУМ, ЦУМ, торговый центр «Охотный Ряд» сами решили пойти на данный шаг.
Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции.
В МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.