Власти прокомментировали закрытие магазинов в центре Москвы 31 января

Глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал закрытие магазинов в центре Москвы на фоне незаконных акций, намеченных на 31 января.

Как он отметил РИА Новости, это стандартная практика.

«Это стандартная практика, в ней нет ничего такого. Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», — сказал Немерюк.

Он также добавил, что власти лишь рекомендовали магазинам и кафе в центре Москвы временно закрыться в указанный день. По его словам, ГУМ, ЦУМ, торговый центр «Охотный Ряд» сами решили пойти на данный шаг.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции.

В МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.