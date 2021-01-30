В центре Москвы 31 января изменятся маршруты наземного транспорта

В центре Москвы 31 января по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«Завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре», — заявили в ведомстве.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции.

В МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.