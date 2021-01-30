В центре Москвы 31 января ограничат парковку

В центре Москвы 31 января по требованию полиции будет ограничена парковка на ряде улиц и набережных. Об этом информирует Центр организации дорожного движения.

«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлёвская набережные», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОДД.

Также на этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

Также в Дептрансе Москвы сообщили, что с 08:00 31 января поезда в столичном метрополитене будут проезжать без остановок семь центральных станций по требованию полиции.