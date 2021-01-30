В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Нижегородской области зафиксировали 472 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших достигло 83 972.

Всего же в регионе выздоровели 76 123 пациента, в том числе 497 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 287 случаев коронавируса. Всего заболели 39 515 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98», — сказали в штабе.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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