В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее количество заболевших достигло 83 972.
Всего же в регионе выздоровели 76 123 пациента, в том числе 497 — за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 287 случаев коронавируса. Всего заболели 39 515 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
«Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98», — сказали в штабе.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.